Международный виолончельный фестиваль Vivacello открылся в 15-й раз

В Московской филармонии стартовал виолончельный форум, который под руководством его арт-директора, виолончелиста с мировым именем Бориса Андрианова успешно проходит на столичных площадках, сообщает «Российская газета».





Vivacello можно назвать грандиозным праздником виолончельной музыки: этот инструмент звучит на фестивале и соло, и в дуэтах, в составе джаз-бенда и симфонического оркестра.





Организаторы проекта — культурно-благотворительный фонд «U-Art: Ты и искусство» — объединяют под своим крылом выдающихся исполнителей, интерпретаторов виолончельной музыки разных эпох. В этом году фестиваль посвящен 100-летию великого музыканта и педагога Даниила Шафрана.





На открытии Vivacello почтили память маэстро Юрия Темирканова, исполнив Элегию из «Серенады для струнного оркестра» Чайковского, а также вручили молодому виолончелисту Чен Ици премию «Большие надежды», которую фестиваль учредил в 2021 году в память о молодой артистке из Казани Кате Титовой.









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