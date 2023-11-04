Сборы фильма «По щучьему велению» превысили один миллиард рублей

Фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского заработал в российском прокате свыше 1 млрд рублей, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.





Согласно данным ЕАИС, в эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 10 дней.





Картина стала двадцать первым российским проектом, собравшим миллиард в отечественном прокате и третьим за 2023 год — ранее это также удалось фильмам «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко и «Вызов» Клима Шипенко.





«В прогнозах мы ориентировались прежде всего на «Конька-Горбунка» и «Последнего богатыря» и когда увидели, как растут предварительные продажи, а затем получили первые цифры, окончательно убедились в том, что наши ожидания сбываются», — отметила директор по кинопрокату «НМГ Кинопрокат» Марина Бодягина.





«По щучьему велению» вышел в российский прокат 26 октября.









Фото: кадр из фильма «По щучьему велению»