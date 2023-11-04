Ольга Любимова открыла экспозицию «Наша культура» на выставке «Россия»

Экспозиция Министерства культуры РФ открылась на Международной выставке-форуме «Россия», сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





«Дорогие друзья, поздравляю с Днем народного единства! В такой значимый для каждого из нас праздник мы открываем павильон «Наша культура» в рамках выставки-форума «Россия». Приглашаю всех его посетить на ВДНХ до 12 апреля», — написала Ольга Любимова.





Главный арт-объект — «Портрет российской культуры». В одном масштабном кадре представлено более 160 героев — от легенд до молодых талантов.





В павильоне посетителей ждут восемь мультимедийных зон, где показаны основные достижения культуры за последние 20 лет. А также выставки, лекции, мастер-классы, интервью героев «Портрета» и открытая студия с юными талантами.





«Что принципиально отличает нашу площадку? Живое общение. Вы сможете встретиться с героями «Портрета», со звездами экрана, сцены и, конечно, задать им свои вопросы. Впереди 161 день интересных и ярких событий. Поздравляю с праздником всех и каждого! Ждем вас в павильоне «Наша культура», — отметила Ольга Любимова.





Как ранее сообщала газета « Культура », международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. В рамках мероприятия расскажут о достижениях страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представят все 89 российских регионов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой