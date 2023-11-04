Художественный музей в Ульяновске капитально отреставрировали

Выполнена капитальная реставрация основных залов Ульяновского областного художественного музея, написал губернатор региона Алексей Русских в своем Телеграм-канале.





«Впервые за 30 лет капитально отреставрированы основные залы областного художественного музея, закуплено новое оборудование. Сегодня открыли помещения после ремонта», — отметил он.





Благодаря реставрации вновь открылся зал русского искусства, закрытый с 1970 года. Там выставлены картины передвижников. Ремонт также позволил впервые экспонировать иконы Ярославской и Псковской иконописных школ, мастеров Оружейной палаты, симбирские иконы, произведения деревянной скульптуры, ранее находившиеся в хранилище музея. Масштабную реставрацию провели менее чем за год.





В сообщении пресс-службы правительства Ульяновской области отмечается, что в музее восстановили паркет в двух залах, заменили оконные перекрытия, инженерные сети. Обновленные музейные залы позволили расширить экспозицию, сделать ее доступнее и комфортнее для посетителей. Всего на ремонтные работы направили 40 млн рублей, из них 32 млн рублей выделены по поручению губернатора Ульяновской области из бюджета региона, еще 8 млн рублей составили средства Минкультуры России по нацпроекту «Культура».









Фото: Pixabay.com