Концерт национальных коллективов прошел в Абхазии

Концерт с участием российских и абхазских национальных коллективов состоялся в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанбы в Сухуме в честь Дня народного единства России, сообщается на сайте Дома Москвы в Сухуме, который организовал концерт при поддержке правительства Москвы.





Ансамбли абхазской народной песни и народных инструментов «Гунда» и «Апсны-фолк», государственный детский хореографический ансамбль «Абаза», а также Театр русской песни Алены Ларькиной и армянский танцевальный коллектив «Ахтамар» приняли участие в концерте. Артисты исполнили абхазские, русские, армянские и другие народные песни и танцы.





Представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя отметила, что праздничный концерт приурочен к Дню народного единства, посвящен дружбе, миру и взаимопониманию.





«В России этот праздник символизирует многообразие, единство, в Абхазии такая же история — здесь живут представители разных народов, и мы решили показать многообразие народных коллективов. Специально из Адлера для участия в концерте приехал коллектив, исполняющий русские народные песни», — сказала Соя.









Фото: Pixabay.com