Выставка графики русского модерна открылась в Брюсселе

Художественная фотовыставка репродукций шедевров русского и бельгийского модерна, а также сгенерированных нейросетями изображений зданий и других объектов, которые были разрушены, открылась в Русском доме в Брюсселе.





Открытие экспозиции приурочено ко Дню народного единства России, сообщает ТАСС





Основой выставки стали репродукции творчества наиболее известных архитекторов русского модерна — Льва Кекушева, Федора Шехтеля и Павла Сюзора: гостиница «Метрополь» и Ярославский вокзал в Москве, «Дом Зингера» в Санкт-Петербурге и другие. Немало шедевров были утрачены в войнах и других исторических коллизиях прошлого века. Благодаря искусственному интеллекту были воссозданы отдельные здания, сгенерированы интерьеры и объекты, которые могли бы существовать, если бы архитекторы модерна продолжали творить в наше время.





Для реконструкций и генерации изображений были использованы исторические и современные фотографии, архивные чертежи и описания, предоставленными музеем архитектуры им. Щусева в Москве. А модель генерации изображений по тексту Kandinsky 2.2 создала стилизованные портреты русских архитекторов. Выставка проводится совместно с музеем архитектуры имени Щусева и командой Sber AI — подразделением Сбера, специализирующимся на создании моделей с помощью искусственного интеллекта.









Фото: Pixabay.com