Патриарх Кирилл представил оригинальную икону Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля подлинную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет назад, сообщает «Коммерсант».





«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции», — сказал патриарх Кирилл во время богослужения.





Икона была обнаружена в специальном помещении патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино. Эксперты подтвердили ее подлинность.





Согласно церковному преданию, икона Казанской Божией Матери явилась в 1579 году. В июне 1904 года икона была похищена в Казанском Богородицком монастыре. Похитителей нашли, однако следствие считало, что украденные иконы, среди которых была икона Казанской Божией Матери, были сожжены в квартире одного из подозреваемых.









Фото: скриншот Youtube