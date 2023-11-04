Музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой» завершается в Санкт-Петербурге

Пятый международный музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой» завершится в Санкт-Петербурге гала-концертом «Музыкальная юность России» во Дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе фестиваля.





В концертной программе примут участие лауреаты и призеры Всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой, начинающие певцы и инструменталисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Архангельска, Уфы, Курска, Белгорода, Краснодара. Юные музыканты исполнят вокальные и инструментальные сочинения русских и зарубежных композиторов, современные романсы и песни. Мероприятие организовано Культурным центром Елены Образцовой при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.





По результатам экспертизы Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России Всероссийский конкурс на приз Культурного центра Елены Образцовой вошел в составленный Министерством просвещения перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. Лауреаты этих конкурсов вносятся в государственный информационный ресурс талантыроссии.рф.





В рамках фестиваля состоялись концерты «Душе твоей, Елена...», международные творческие школы вокального и инструментального искусства, XIV Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, филармонический гала-концерт «От звезды и до воды», музыкальный марафон в Международный день музыки.









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