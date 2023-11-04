Театр «Кремлевский балет» покажет балет «Снегурочка» после долгого перерыва

Театр «Кремлевский балет» 4 ноября, в свой день рождения, представит балет в двух действиях «Снегурочка» на музыку П.И. Чайковского после трехлетнего перерыва, сообщили в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца.





Партию Снегурочки впервые исполнит заслуженная артистка России Екатерина Первушина, а партию Купавы — Алина Каичева.





Основой балета стал сюжет одноименной пьесы А.Н. Островского. Художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров, ушедший из жизни в апреле 2023 года, говорил, что первый акт «Снегурочки» особенно интересен детям. Вся хореография в спектакле поставлена Петровым.





Театр «Кремлевский балет» создан народным артистом России, хореографом Андреем Петровым 4 ноября 1990 года. Первым спектаклем стал «Макбет» в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева.









Фото: Pixabay.com