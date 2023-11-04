В МХТ имени Чехова пройдет вечер «Мое имя вам ничего не скажет...»

В МХТ имени А.П. Чехова в рамках празднования 125-летия Художественного театра 4 ноября состоится вечер под названием «Мое имя вам ничего не скажет...», где прозвучат приходившие в МХТ письма зрителей.





Вечер из цикла «Круг чтения» пройдет на Малой сцене, сообщили в пресс-службе театра.





Московский Художественный театр был властителем дум с момента своего основания в 1898 году и на протяжении многих десятилетий. И все эти годы зрители писали мхатовцам письма — признания в любви, размышления о спектаклях, исповеди, критические замечания. Среди авторов писем были люди, знаменитые на весь мир и вовсе не известные, рассказали в пресс-службе.





Идея опубликовать эти послания пришла к историкам театра еще в 1970-х годах, но была осуществлена только недавно стараниями сотрудников научного сектора Школы-студии МХАТ Ольги Егошиной и Ольги Абрамовой при деятельном участии руководителя сектора Инны Соловьевой.





Письма, приходившие в МХТ в первые десятилетия его существования, и легли в основу вечера, приуроченного к 125-летию Художественного театра. Над программой работали режиссер Марина Брусникина, художник Софья Шнырева, художник по свету Александра Жерносек, музыкальным руководителем выступила Алена Хованская.





Письма прозвучат в исполнении артистов МХТ Алены Хованской, Дарьи Юрской, Анастасии Скорик, Юлии Ковалевой, Армэна Арушаняна, Алексея Варущенко, Ивана Дергачева, Николая Сальникова.









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