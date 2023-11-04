Выставка картин «Русские сезоны в Женеве» вызвала большой интерес

В галерее TCarmine.Art с 21 сентября по 3 ноября прошла выставка картин «Русские сезоны в Женеве», на которой художник из Санкт-Петербурга Мирон Жаркевич представил 22 работы, посвященные искусству отечественного балета и его истории.





Владелец галереи, коллекционер произведений искусства Филипп де Бокар рассказал, что 15 лет назад он познакомился с Мироном Жаркевичем. Летом этого года де Бокар пригласил его представить свое творчество в Женеве. Выставка вызвала большой интерес. На нее приходили не только те, кто любит живопись, но и люди, интересующиеся танцами, русским классическим балетом. «Русские сезоны» Сергея Дягилева (1872-1929) широко известны за пределами России, передает ТАСС





Это уже третья в этом году экспозиция в галерее де Бокара, связанная с Россией и ее культурой. Ранее он выставлял картины ленинградских художников 1950-1980-х из собственной коллекции и работы своей жены — российской художницы Татьяны Кармин. В дальнейшем запланировано проведение в одном из городов Швейцарии выставки работ советских художников совместно с другими коллекционерами российских и советских картин прошлого века.





37-летний Мирон Жаркевич преподает живопись и дизайн на факультете философии, культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.









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