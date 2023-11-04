«Театральный проект 27» представил в Воронеже спектакль «Тоня Глиммердал»

Постановку «Тоня Глиммердал» по книге известной норвежской писательницы Марии Парр представили молодые актеры из Москвы на фестивале «Маршак» в Воронеже.





Спектакль входит в репертуар петербургского «Театрального проекта 27», но создан командой московских артистов под руководством режиссера Ивана Пачина, сообщает « Российская газета ».





Историю о решительной и чуткой девчонке, которая продолжает линию Пеппи Длинный чулок в XXI веке, разыграли с помощью мелких бытовых предметов, которые найдутся в любой детской. Получился легкий, веселый рассказ для юных зрителей.





Гунвальда воплощает актер театра имени Маяковского Сергей Быстров. Тоню, остальных соседей и родственников играет актриса театра им. Вахтангова Евгения Ивашова. Автор инсценировки и второй режиссер спектакля — Федор Парасюк.









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