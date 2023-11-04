В Дальневосточном федеральном округе стартует акция «Ночь искусств»

Выставки, перформансы, мастер-классы и арт-вечера состоятся в музеях, библиотеках, театрах городов и сел Дальнего Востока во время акции «Ночь искусств».





Тема «Ночи искусств» этого года в ДФО — «Взгляд в будущее». Участники смогут не только наблюдать за выступлениями и выставками, но и активно взаимодействовать с произведениями искусства благодаря различным инсталляциям и интерактивным проектам, сообщает ТАСС





В Национальной библиотеке Бурятии посетители смогут отправиться с виртуальную экскурсию по России, принять участие в мастер-классе по оцифровке документов, озвучить книгу в студии звукозаписи, а также посетить виртуальный концертный зал «Музыка кино». В Приморской краевой картинной галерее пройдет интерактивное путешествие «Театральный маршрут» — экскурсия по закулисью, где работают осветители, гримеры и костюмеры. В Государственном театре оперы и балеты Якутска запланирован вечер искусства «Ночь в стиле барокко», где также можно увидеть то, что скрыто от глаз зрителей.





В Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета в «Ночь искусств» открыта фотовыставка «Краш СССР» с лучшими работами петербургского фотографа Валерия Плотникова. В Музее декабристов в Чите расскажут о Нерчинских рудниках, судьбах каторжников и женах декабристов. На выставке в Забайкальском краеведческом музее можно увидеть вооружения древнего народа мохэ, жившего на севере Маньчжурии.





Ярмарки ремесленников, мастер-классы и игры также запланированы в учреждениях культуры Камчатского и Хабаровского краев, Амурской области. В Сахалинском областном художественном музее посетители могут пройти квест и познакомиться с предметами восточного искусства из музейной коллекции.