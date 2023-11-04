В Москве открывается международная выставка-форум «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» начинает работу в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 российских регионов.





Как рассказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, на протяжении четырех месяцев посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места нашей страны, посетить более 5 тыс. образовательных мероприятий. Организаторы подготовили 131 экспозицию, передает ТАСС





Ожидаются зарубежные гости из СНГ, Азии, Латинской Америки и других дружественных стран.





Как ранее сообщала газета «Культура», в рамках мероприятия расскажут о достижениях страны за последние годы в разных отраслях экономики, включая культуру. Организаторы постарались подготовить насыщенную программу, которая будет интересна каждому.





С 4 ноября по 12 апреля в павильонах «Наша культура», «Музей кино», «Музей Востока», «Книги», «Атом», «Россия — моя история» и «Дом культуры» для всех гостей пройдут выставки, лекции, встречи с известными деятелями, мастер-классы, публичные дискуссии и мероприятия всероссийского проекта «Культура для школьников».





В день открытия состоится театрализованный концерт «Книга народной мудрости» с участием студентов творческих вузов и народной артистки России Ларисы Долиной. Мероприятие начнется в 17:30 на главной уличной сцене.





Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой