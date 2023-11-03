«Будика: Королева воинов» вышла в российский прокат

Фильм «Будика: Королева воинов» появился в российском прокате. Главную роль исполнила Ольга Куриленко.





Картина рассказывает историю кельтской королевы Будики, которая правит народом иценов со своим супругом Прасутагом. Когда тот был предан и убит Римом, королевство лишается наследника. Римляне, в свою очередь, захватывают земли и имущества. Решительная Будика объединяет племена региона. Вместе с союзниками королева начинает эпическую войну с Римской империей.





Стоит отметить, что Будике установлен памятник в столице Великобритании. Однако в кинематографе ее история мелькала редко. Так, одной из работ стал телефильм Билла Андерсона в 2003 году с Алекс Кингстон в главной роли. В 2019-м появилась картина Зои Морган, которую зрители оценили ниже среднего, о чем свидетельствуют рейтинги в Сети.





Новый фильм пока набрал 4,20 баллов на популярном сервисе IMDb. Режиссером и сценаристом выступил Джесси Джонсон. Помимо Ольги Куриленко в фильме сыграли Клайв Стэнден, Петер Францен, Люси Мартин, Ник Моран и другие.









Фото: YouTube