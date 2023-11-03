Солист балета Вячеслав Намжилон удостоился звания заслуженного артиста Бурятии

03.11.2023

Солист балета Вячеслав Намжилон удостоился звания заслуженного артиста Бурятии
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила почетный знак заслуженного артиста республики солисту балета Вячеславу Намжилону. Награждение состоялось в рамках фестиваля имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева.

Фестиваль балета в Улан-Уде открылся с показа спектакля «Ромео и Джульетта». На бурятской сцене состоялся дебют приглашенных звезд Большого театра Дениса Родькина и Элеоноры Севенард. Также в спектакле участвовала вся труппа Бурятского театра оперы и балета.

«Я поздравляю всех с этим событием, которое проходит в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке Министерства культуры России и, конечно, при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии», — заявила Соелма Дагаева.

Министр вручила Вячеславу Намжилону почетный знак «Заслуженный артист Республики Бурятия». Солист исполнил партию Тибальда.

Намжилон подчеркнул, что это заслуга его родителей, учителей, педагогов, которые вкладывались в него с самого раннего детства. Артист поблагодарил всех, кто помогал и помогает ему сейчас. Стоит отметить, что танцор поработал в разных театрах страны. Солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета он стал в 2012 году.


Фото: YouTube