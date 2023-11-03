Солист балета Вячеслав Намжилон удостоился звания заслуженного артиста Бурятии

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила почетный знак заслуженного артиста республики солисту балета Вячеславу Намжилону. Награждение состоялось в рамках фестиваля имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева.





Фестиваль балета в Улан-Уде открылся с показа спектакля «Ромео и Джульетта». На бурятской сцене состоялся дебют приглашенных звезд Большого театра Дениса Родькина и Элеоноры Севенард. Также в спектакле участвовала вся труппа Бурятского театра оперы и балета.





«Я поздравляю всех с этим событием, которое проходит в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке Министерства культуры России и, конечно, при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии», — заявила Соелма Дагаева.





Министр вручила Вячеславу Намжилону почетный знак «Заслуженный артист Республики Бурятия». Солист исполнил партию Тибальда.





Намжилон подчеркнул, что это заслуга его родителей, учителей, педагогов, которые вкладывались в него с самого раннего детства. Артист поблагодарил всех, кто помогал и помогает ему сейчас. Стоит отметить, что танцор поработал в разных театрах страны. Солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета он стал в 2012 году.









Фото: YouTube