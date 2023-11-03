Шедевры мировой камерной музыки впервые прозвучат в Крыму

Впервые в Крыму состоится концерт камерной музыки. Знаменитые музыканты выступят в Театре имени А. П. Чехова в Ялте.





На сцену выйдут пианист Александр Гиндин, скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм, уточнили в Севастопольском государственном театре оперы и балета. Программа «Шедевры мировой камерной музыки» прозвучит 9 ноября.





Зрители услышат знаменитые произведения великих композиторов. Музыканты исполнят шедевры Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, а также инструментальные произведения Грига, Равеля, Франка, Дворжака, написанные для фортепиано, скрипки и виолончели. Стоит отметить, что Александр Рамм и Гайк Казазян в 2022 году выступили на концерте симфонического оркестра Московской филармонии в Севастополе.









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