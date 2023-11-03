Пианист Мацуев посвятил часть концерта в Шанхае памяти Темирканова

Народный артист России, пианист Денис Мацуев посвятил часть выступления в Шанхае памяти выдающегося дирижера Юрия Темирканова. Концерт состоялся в Центре восточного искусства в новом районе Пудун.





Напомним, российский дирижер Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября. Мацуев в беседе с журналистами отметил, что часть вечера к 150-летию Сергея Рахманинова посвятили памяти маэстро, который только что скончался.





Китайские зрители услышали подряд четыре концерта русского композитора и рапсодию на тему Паганини, передает ТАСС . Пианист исполнил программу с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под управлением Кристофера Чена и Александра Сладковского. Выступление стало уникальным, поскольку в КНР никогда прежде не звучали все фортепианные концерты Рахманинова подряд в рамках одного вечера. Выступление продлилось пять часов с перерывами.





«Этого не было ни у кого», — подчеркнул Мацуев.





По словам пианиста, проект он хотел реализовать именно с оркестром из Татарстана. С этим коллективом у музыканта сложились очень близкие отношения. Такая же программа будет исполнена 5 ноября в городе Шэньчжэнь южной провинции Гуандун.





Ранее заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский прокомментировал смерть Юрия Темирканова. Он назвал дирижера символом филармонии. Уход Темирканова Петровский расценил как завершение большой эпохи.









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