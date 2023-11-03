Семейная комедия «Испытание аулом» вышла в прокат

Семейный комедийный фильм «Испытание аулом» вышел в российский прокат. Картину показывают в 163 городах.





Фильм стал первым опытом совместного производства кинематографистов Башкортостана и Карачаево-Черкесии, уточняет «Российская газета». Также это первая полнометражная картина, которую сняли в Карачаево-Черкесии. Специалисты киностудии «Башкортостан» приехали на помощь коллегам и доставили необходимое оборудование. Общими усилиями за полтора месяца родился фильм, сообщил директор киностудии Юнир Аминев.





Комедия поднимает острые вопросы отцов и детей. Поскольку фильм повествует о семье одного из коренных народов Карачаево-Черкесии, в нем присутствует важный аспект: возможности сохранения национальной культуры в эпоху глобализации.





Главный герой фильма 11-летний Тимур постоянно сидит в соцсетях и видеоблоге. Это раздражает отца, который заключает с сыном пари. Подростку предстоит месяц прожить с дедушкой в родном ауле родителя. Избалованному городскому ребенку предстоит оказаться в условиях, которые кажутся ему каменным веком.









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