В Екатеринбурге прошла премьера спектакля по пьесе Рэттигана «Любой ценой…»

Премьера пьесы английского драматурга и сценариста Теренса Рэттигана «Мальчик Уинслоу» прошла в Свердловском академическом театре драмы. В русском варианте спектакль вышел под названием «Любой ценой…».





По данным ТАСС , пьесу впервые перевели на русский язык. В спектакле размышляют о праве человека на поступок, поделился с журналистами режиссер Алексей Бадаев.





«Имеет ли он право отвечать за других? Хорошо, если ты за себя принимаешь решение, но когда это твое решение влечет гибель и разрушение жизней других людей, то можешь ли ты себе это позволить?» — по словам режиссера, на этот вопрос «просто невозможно» ответить.









Алексей Бадаев отметил, что в оригинальной версии внимание обращено на поиск справедливости, положительный исход судебного процесса, победу суфражисток в борьбе против женской дискриминации. В российской постановке на первый план выходят судьба Ронни, которая была решена за него, и вопрос, имеют ли другие право распоряжаться чужими жизнями. Переводили пьесу силами театра, что заняло около месяца, а спектакль ставили в течение двух месяцев, уточнил режиссер.









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Прототипом Ронни Уинслоу стал кадет из Королевского военно-морского колледжа Джордж Арчер Ши. В 1908 году его несправедливо обвинили в воровстве. Однако отцу кадета удалось отстоять его честное имя в суде.