Реставраторы Эрмитажа восстановили картину Перуджино конца XV века

Реставраторы в Эрмитаже восстановили полотно итальянского живописца эпохи Возрождения Перуджино «Портрет молодого человека». Подробности привели в пресс-службе музея.





Отреставрированная картина представлена на выставке в Аполлоновом зале Зимнего дворца. Произведение написано в конце XV века и поступило в собрание музея в 1850 году. В 1867-м картину перевели с дерева на холст. В течение полутора веков полотно не подвергалось масштабным вмешательствам. Однако на картине появились царапины и сильные загрязнения красочного слоя, лак помутнел и разложился.





«Благодаря работе специалистов Лаборатории научной реставрации станковой живописи Государственного Эрмитажа посетители выставки смогут оценить подлинное мастерство и уникальную манеру Пьетро Перуджино», — отметили в пресс-службе.





Реставрационные работы и выставка приурочены к 500-летию со дня смерти Пьетро ди Кристофора Ваннуччи. Художник более известен как Перуджино — один из выдающихся мастеров итальянского Возрождения и учитель Рафаэля.









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