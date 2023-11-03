В Архангельске открылась выставка «Редкая книга»

Выставка «Редкая книга» начала работать в архангельском Гостином дворе. Экспозиция включает в себя 29 рукописных и печатных книг XVI–XVII веков из собрания местного краеведческого музея.





По данным ТАСС , среди экспонатов есть экземпляр первой из датированных первопечатных книг России — «Апостол», которую в 1564 году издал Иван Федоров.





«Каждая книга здесь с историей. Некоторые истории у нас чуть-чуть приоткрыты, многие, к сожалению, нет, но они великие путешественники, эти книги», — поделилась с агентством старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Архангельского областного краеведческого музея Анна Кузнецова.





По ее словам, книга XVI–XVII веков должна была пройти огромный путь, прежде чем оказаться в музее. Почти все представленные экспонаты — церковные. На выставке есть несколько Евангелий.





Также впервые экспонируется «Сочинение святого Патрикия Прусского» XVII века. Это фрагмент рукописной книги, написанной на бересте. От нее сохранились девять листов. Экспонат очень хрупкий, уточнила Кузнецова.









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