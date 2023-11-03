Россияне увидят «Чувства Анны» на большом экране 9 ноября

Фильм с Анной Михалковой «Чувства Анны» выходит в прокат с 9 ноября. Картина Анны Меликян снята в черно-белом формате.





Изначально фильм планировали сделать цветным. Однако из-за погодных условий на съемках решено было создать черно-белый вариант. Отмечается, что сценарий писался специально под Анну Михалкову.





Фильм рассказывает о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Они предупреждают ее об опасности, нависающей над человечеством. Близкие и врачи полагают, что главная героиня повредилась рассудком. Однако сообщения из иных миров подтверждают обратное.





Премьера фильма прошла вне конкурса на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Режиссер Анна Меликян в беседе с РБК призналась, что очень рада этому событию. По ее словам, обычно зритель сразу реагирует. На фестивале было совершенно по-другому.





«Как будто это кино долгого действия и настигает тебя спустя время, а вначале, как мне показалось, немного оглушает», — отметила Меликян.





Помимо Анны Михалковой, в фильме сыграл Тимофей Трибунцев. Музыка к фильму написана группой Shortparis.









Фото: YouTube