Путин рассмотрит предложение о создании в Мариуполе дома-музея Жданова

Президент России Владимир Путин намерен рассмотреть предложение по созданию в Мариуполе дома-музея руководителя обороны Ленинграда в Великую Отечественную войну Андрея Жданова. Об этом глава государства заявил в ответ на соответствующую просьбу.





Владимир Путин отметил, что можно относиться к деятельности Жданова по-разному, но он точно внес существенный вклад в оборону Ленинграда. Также президент выслушал предложение о создании образовательного центра по обучению журналистом.





«Обязательно проработаем такое поручение и правительству, и администрации, обязательно сформулируем», — подчеркнул глава РФ.





Предложение о создании образовательного центра в Мариуполе поступило от руководителя кафедры журналистики Херсонского педагогического университета Александра Малькевича. В 2024 году для всех ленинградцев наступит важная дата – 80 лет со дня снятия блокады, напомнил он. По мнению Малькевича и его команды, пришло время вернуть моральный долг городу, где родился человек, руководивший Ленинградом не только в годы блокады. Поэтому он предложил воссоздать дом-музей Жданова в Мариуполе.









Фото: Kremlin.ru