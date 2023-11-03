Более 100 фарфоровых фигур народностей России представят на выставке в Твери

Выставка фигур из коллекции «Императорского фарфорового завода» откроется в Тверском краеведческом музее. Экспозиция состоит из 108 скульптурных работ.





Хранитель музейных предметов Тверского государственного объединенного музея Елена Мойкина поделилась с ТАСС подробностями выставки.





«Все фарфоровые скульптуры очень интересные, самобытные. Каждую из них можно разглядывать, обращая внимание на выражение лица, украшение, одежду, даже ткань на одежде расписана в соответствии с народным костюмом того или иного региона России», — рассказала она.





По словам Мойкиной, экспонаты сгруппированы по этнографическим типам. Выставка приурочена ко Дню народного единства и будет работать до 28 января.





Скульптор Павел Каменский по просьбе императора Николая II в 1907–1917 годах создал коллекцию фигур из фарфора, которые изображают народы России. Сейчас они хранятся в Эрмитаже и других музеях страны.









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