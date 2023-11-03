Ольга Любимова провела встречу с депутатом Госдумы Татьяной Буцкой

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с первым зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяной Буцкой. Стороны обсудили повышение доступности организаций культуры для людей с ограничениями по здоровью.





Ольга Любимова отметила, что во многих учреждениях уже проходят инклюзивные мероприятия. Так, с тифлокомментариями в кинотеатре «Иллюзион» показали фильм «Вызов». В Рязанском цирке провели шоу. В музеях страны доступны более 300 мультимедиагидов и приложение «Особый взгляд» для кинопросмотров. Министр культуры добавила, что количество инклюзивных проектов будут увеличивать.





«Также рассказала о создании детских центров на базе музеев в новых регионах», — сообщила Ольга Любимова в Telegram-канале





Вместе с федеральными музеями были запущены три такие площадки в ЛДНР и Херсонской области. До конца 2023 года откроется еще десять. В 2024-м детские центры появятся во всех 77 музеях новых регионов, заключила министр культуры.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой