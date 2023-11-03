В Москве открылась выставка «Архитектура и мода. В потоке времени»

Выставочный проект «Архитектура и мода. В потоке времени» начал работать в Москве. Экспозицию можно увидеть в Культурном центре ЗИЛ, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.





Посетители выставки смогут увидеть платья из собраний частных коллекционеров и реплики на исторические костюмы, которые отражают черты архитектурных стилей 1900–1955 годов. Также гости могут обсудить с экспертами, как архитектура и мода влияют друг на друга, уточняется в сообщении.





Первые две части выставки представляют собой наряды рядом с фотографиями зданий. Разделы посвящены нескольким стилям. Так, здесь можно увидеть русский модерн, неоклассицизм, конструктивизм и сталинский ампир. Третья часть представляет связь моды и архитектуры — геометрию и геометрические предметы как основы дизайна.





«Архитектура и мода всегда шли бок о бок, оказывая взаимное влияние. Конструктивизм начала ХХ века одинаково ярко проявлялся и в строгих формах Ле Корбюзье, и в жесткой геометрии костюмов для «нового» человека», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.





Проект позволяет представить, во что одевались жители тех или иных объектов культурного наследия, приводит пресс-служба его слова. Уточняется, что экспозиция будет работать до 19 ноября. Проект организован в рамках молодежного форума «Наследие».









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