Александр Кибовский назначен куратором культурного сотрудничества Москвы с новыми регионами

Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский будет курировать культурное сотрудничество столицы с новыми российскими регионами. Об этом говорится в анонсе Московской государственной картинной галереи народного художника Александра Шилова.





Автор совместно с Александром Кибовским представит свои картины на выставке в День народного единства. В галерее покажут новые работы художника — портреты участников спецоперации. На сайте учреждения говорится, что вход будет свободным с 18:00 в рамках акции «Ночь искусств».





Москва активно помогает развитию новых регионов как в вопросах инфраструктуры, так и уделяя внимание культурному сотрудничеству, привели в пресс-службе слова Кибовского. За полтора года столичные артисты провели более тысячи выездных мероприятий. Учреждения культуры, в свою очередь, передали более 15 тысяч книг, более сотни музыкальных инструментов, около 500 учебных пособий, перечислили свыше 25 миллионов рублей. Также 17 школ искусств Москвы и Донбасса договорились о сотрудничестве в сфере детского и юношеского образования.





«Мероприятия проходят не только на новых территориях, Москва проводит тематические выставки, принимает гастроли артистов Донбасса, гостеприимно встречает тысячи ребят, приезжающих в столицу», — подчеркнул Кибовский.





Культбригада столицы дала более 470 выступлений в воинских частях и госпиталях, включая зону боевых действий. В Москве проходят выставки, посвященные героям СВО; их семьям предоставили сертификаты на свободное посещение музеев, катков в парках культуры и отдыха, а также билеты на праздники.









Фото: YouTube