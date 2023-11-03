Путин поддержал предложение выделить средства на программу земских работников культуры

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею выделить средства на программу земских работников культуры. Об этом он высказался на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.





Глава государства отметил, что предварительно нужно посчитать, какой объем финансирования потребуется. Предложение запустить в России программу земских работников культуры выдвинула член Совета ОП Ирина Великанова.





«Посмотрим, сейчас работа с бюджетом на следующий год закончена, тем не менее у нас есть и дополнительный доход», — ответил президент.





Владимир Путин также добавил, что предложение само по себе является очень правильным и благородным. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение о выделении средств Правительству РФ.





Президент отметил, что важность работы, проводимой работниками культуры на местах сложно переоценить – она огромна. Специалисты этой области, по словам Путина, «культивируют и доводят до людей те самые ценности нравственные и моральные» о которых все время говорят и пытаются защищать.









Фото: Kremlin.ru