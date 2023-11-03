Путин поддержал предложение выделить средства на программу земских работников культуры

03.11.2023

Путин поддержал предложение выделить средства на программу земских работников культуры
Президент России Владимир Путин положительно оценил идею выделить средства на программу земских работников культуры. Об этом он высказался на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

Глава государства отметил, что предварительно нужно посчитать, какой объем финансирования потребуется. Предложение запустить в России программу земских работников культуры выдвинула член Совета ОП Ирина Великанова.

«Посмотрим, сейчас работа с бюджетом на следующий год закончена, тем не менее у нас есть и дополнительный доход», — ответил президент.

Владимир Путин также добавил, что предложение само по себе является очень правильным и благородным. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение о выделении средств Правительству РФ.

Президент отметил, что важность работы, проводимой работниками культуры на местах сложно переоценить – она огромна. Специалисты этой области, по словам Путина, «культивируют и доводят до людей те самые ценности нравственные и моральные» о которых все время говорят и пытаются защищать.


Фото: Kremlin.ru