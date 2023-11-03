Написанные в зоне СВО картины появились на выставке в Петербурге

Выставка «Фронтовые этюды» открылась в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Об этом журналистам рассказал мобилизованный в 2022 году художник Юрий Сивачев.





Работы, написанные в зоне СВО, составили экспозицию выставки «Фронтовые этюды». По словам Сивачева, большую часть работ он написал непосредственно в зоне проведения спецоперации.





«Есть и более продуманные студийные работы, посвященные выступлениям нашей фронтовой творческой бригады перед бойцами и мирными жителями», — поделился художник с ТАСС





Сивачев служил в первой фронтовой творческой бригаде Западного военного округа. Художник отметил, что писал этюды в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР. Автор в своих работах запечатлел многих бойцов, которые сейчас сражаются. Сивачев добавил, что поддерживает с ними связь и иногда переписывается.





Художник был мобилизован в октябре 2022 года. Сивачев признался, что привык к полевым условиям через два-три месяца. Он и его товарищи по бригаде «гастролировали» с небольшими выставками по поселковым клубам новых регионов, по блиндажам и полевым госпиталям.









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