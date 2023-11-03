Народный художник России Вячеслав Самарин скончался в возрасте 85 лет

Народный художник России Вячеслав Самарин ушел из жизни. Об этом рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.





Глава региона в Telegram-канале сообщил о смерти Самарина. Художнику было 85 лет.





«Ушел из жизни наш земляк — народный художник России Вячеслав Федорович Самарин», — написал Анохин.





Губернатор добавил, что смерть творца стала для всех утратой. В памяти тех, кто знал Самарина, он навсегда останется замечательным художником со своим неповторимым, узнаваемым стилем, добавил Анохин. Также губернатор отметил, что покойный был настоящим патриотом России и Смоленщины.





По словам Анохина, Самарин был талантливым наставником и учителем, который открыл путь в изобразительное искусство целой плеяде мастеров. В октябре художник удостоился медали «Патриот Смоленщины» за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства, плодотворную деятельность по развитию культуры и искусства в регионе.





Самарин появился на свет в Москве в 1938 году. Художник был награжден медалями имени Василия Сурикова и Александра Иванова, а также премией ЦФО за 2009 год. Работы Самарина находятся в Смоленском музее-заповеднике, в Министерстве культуры России, музеях Тамбова, Армавира, Норильска, Рославля, Гагарина. Произведения художника хранятся и в частных коллекциях в США, Италии и Швейцарии. Несколько лет своей жизни Самарин посвятил преподаванию в Смоленском институте.









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