Умерла заслуженная артистка России Галина Мочалова

Скончалась советская и российская актриса Галина Мочалова. Артистка умерла на 90-м году жизни.



Заслуженная артистка России сыграла в 89 картинах, в числе которых «Шерлок Холмс», «Улицы разбитых фонарей», «Крик совы» и другие картины.



Галина Мочалова служила в разные годы в Театре имени Ленсовета, Театре «Приют комедианта», Мурманском театре.



«Наши зрители помнят ее по таким спектаклям, как "Гедда Габлер" (2000), "Женитьба" (2003), "А ты еще не падал с американских горок?" (2003), "Стулья" (2004), "Сбитый дождем" (2006), и абсолютному спектаклю-долгожителю "Эти свободные бабочки" (1999), сыгранному на нашей сцене больше 650 раз», — говорится в сообщении театра «Приют комедианта».



Дебютную роль — птичницы Вали — Галина Мочалова сыграла в 1957 году в фильме «Поддубенские частушки». Последней для актрисы стала эпизодическая роль в фильме «Мерзлая земля».









Фото: кадр из фильма "Мажор 3"