В Туле откроется выставка произведений мастеров Императорского стеклянного завода

В Туле 4 ноября откроется выставка произведений мастеров Императорского стеклянного завода из собрания Государственного исторического музея, передает пресс-служба Министерства культуры России.



На выставке будет представлено более ста произведений, выполненных в столетний период от начала XIX века до начала XX.



«Фонд керамики и стекла Исторического музея был сформирован в начале XX века и за время своего существования стал одним из крупнейших собраний в России, который насчитывает более 36 тысяч предметов. Среди них представлены произведения разных стран и эпох, но особую ценность имеют вещи, связанные с деятельностью Императорского стекольного завода», — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.



Большая часть изделий, представленных на выставке, изготовлена по заказам Императорского дома. Предметы разрабатывались ведущими художниками своего времени и использовались во дворцах членов Российского Императорского Дома.



«На выставке представлены уникальные памятники, по которым можно проследить историю завода, смену художественных стилей, техники изготовления изделий. Посетители увидят вазы из стекла "золотой рубин", марганцевого, кобальтового, зеленого, молочного, опалового, голубого, уранового желтого и зеленого, бесцветного стекла, хрусталя с росписью и гравировкой», — говорится в сообщении ведомства.



Выставка будет работать до 1 апреля 2024 года.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России