В Иране открылась фотовыставка о Царском Селе

В Иране открылась выставка музея-заповедника «Царское Село», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выставка «Царское Село: вчера, сегодня, завтра» открылась в галерее Центральной библиотеки муниципалитета города Исфахан. На выставке представлены 30 фотографий интерьеров и шедевров музея-заповедника, который был летней императорской резиденцией.



Отмечается, что фотовыставка проводится в партнерстве с Музеем современного искусства Исфахана и будет проходить две недели.



«Это продолжение культурного диалога между двумя странами: осенью 2021 года в Царском Селе при поддержке посольства Исламской Республики Иран в РФ и администрации города Исфахан с успехом прошла выставка "Исфахан. Половина мира в 30 кадрах". Она позволила посетителям музея-заповедника познакомиться с "жемчужиной Востока"», — рассказали в ведомстве.



В 2004 году Исфахан стал побратимом Санкт-Петербурга.



Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова рассказала, что в Исфахане музей показывает то, чем восхищаются миллионы туристов, приезжающих в Царское Село.



«Фотографии дают представление, как выглядит один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей мира», — рассказала Ольга Таратынова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России