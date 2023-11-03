«Дворец» Романа Полански выйдет в России 23 ноября

На выставке будет представлено более ста произведений, выполненных в столетний период от начала XIX ...
Выставка «Царское Село: вчера, сегодня, завтра» открылась в галерее Центральной библиотеки муниципал...
Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз.
Депутат Александр Хинштейн обратился в правоохранительные органы в связи с выходом в России книги ко...
Это первый случай передачи инструментов, созданных мастерами Свято-Иоанно-Предтеченского мужского мо...
На выставке будет представлено более ста произведений, выполненных в столетний период от начала XIX ...
Выставка «Царское Село: вчера, сегодня, завтра» открылась в галерее Центральной библиотеки муниципал...
Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз.
Депутат Александр Хинштейн обратился в правоохранительные органы в связи с выходом в России книги ко...
Это первый случай передачи инструментов, созданных мастерами Свято-Иоанно-Предтеченского мужского мо...
Концерт состоится 1 марта 2024 года.
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Выступления коллектива проходят в рамках Дней культуры Приморского края в китайской провинции Хэйлун...
Режиссером новых сезонов выступит Сахат Дурсунов.
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Глава государства назвал уход Темирканова огромной и невосполнимой потерей для всех.
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Министр культуры России Ольга Любимова поделилась подробностями с церемонии открытия.
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Заместитель художественного руководителя филармонии дал комментарий в связи с кончиной дирижера.
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03.11.2023