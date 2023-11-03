«Дворец» Романа Полански выйдет в России 23 ноября

03.11.2023

«Дворец» Романа Полански выйдет в России 23 ноября
Новый фильм Романа Полански «Дворец» выйдет в прокат в России 23 ноября, сообщает кинопрокатная компания «Про:взгляд».

Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз.

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года.

Действие фильма происходит 31 декабря 1999 года. В швейцарском отеле собираются гости-миллионеры, чтобы отпраздновать наступление Нового года.

Композитором фильма выступил Александр Деспла; оператор — Павел Эдельман.


Фото: кадр из фильма "Дворец"