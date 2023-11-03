В Москве возбуждено дело из-за выхода комикса с ЛГБТ-пропагандой

В Москве возбуждено дело об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в книге комиксов.



Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



Депутат обратился в правоохранительные органы в связи с выходом в России книги комиксов «Голубь Геннадий».



«Изданная холдингом "Эксмо", она открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12+», — заявил депутат.



Хинштейн добавил, что автор комиксов находится на Украине и не скрывает того, что гонорары от продажи книги направляет на поддержку ВСУ.



«Одновременно сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по установлению граждан, разместивших отмеченную выше информацию, для принятия мер реагирования в пределах компетенции», — говорится в ответе МВД на обращение Хинштейна.









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