Новосибирская филармония получила скрипки, созданные монахами в ЛНР

«Сегодня у нас значимое событие — мы передаем скрипки в Новосибирскую государственную филармонию. Скрипки мастеровые, которые были изготовлены мастерами-монахами из Свято-Иоанно-Предтеченского монастыря села Чугинка в ЛНР», — приводит агентство слова исполняющего обязанности министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова.По словам Зимнякова, это первый случай передачи инструментов за Урал.Отмечается, что один из инструментов создан по модели инструмента мастера Антонио Страдивари, другой — по модели Джузеппе Гварнери. Стоимость одного инструмента составляет примерно полмиллиона рублей. Скрипки изготавливают из специальных пород дерева.В монастыре изготавливают также виолончели, гитары и альты, ведут реставрационные работы.