Концерт группы «Парк Горького» перенесли с декабря на март

Концерт рок-группы «Парк Горького», запланированный на 4 декабря 2023 года, перенесен на март.



Об этом сообщили организаторы мероприятия.



Сольный концерт возрожденной после 30-летнего перерыва группы «Парк Горького» планировался в «Крокус Сити Холле» 4 декабря.



«Теперь же концерт состоится 1 марта 2024 года. Мероприятие станет стартовой точкой мирового турне "Парка Горького" в предстоящем году», — говорится в сообщении организаторов.



Отмечается, что ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату.



«Стас Намин представит современный интернациональный состав культовой рок-группы "Парк Горького", собранный из лучших российских и американских музыкантов. Среди них — известный в России виртуоз, лидер-гитарист и вокалист Олег Изотов; участник всемирно известных групп The Dead Daisies, Thin Lizzy, Whitesnake, бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза (США); барабанщик Кенни Аронофф (США), работавший с культовыми Smashing Pumpkins, John Fogerty и Tony Iommi; 17-летний российский виртуоз, лидер-гитарист и вокалист Тимофей Григорович; и обладающий уникальным голосом, уже известный в России по сольным проектам, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, сын легендарного блюзового вокалиста Николая Арутюнова», — указано в сообщении.



Участником концерта станет также легендарный лидер-вокалист первого состава «Парка Горького» Николай Носков.











