В Ростове-на-Дону стартовал фестиваль «Кукла Дона»

В Ростове-на-Дону стартовал XVI областной фестиваль «Кукла Дона», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Мероприятие проходит в Донской государственной публичной библиотеке.



Центральным событием фестиваля станет выставка кукол, на которой свои работы представят мастера из Ростова-на-Дону, Сальска, Каменска-Шахтинского, Азова, Таганрога и других городов.



«Центральная тема выставки — народы юга России и их традиции. Вниманию посетителей представлены разнообразные экспонаты, выполненные в различных техниках — от традиционных тряпичных кукол до произведений из талаша, дерева, керамики, пластика, фарфора», — рассказали в министерстве.



Работы участников оценит жюри во главе с Александром Пучеглазовым, председателем секции декоративно-прикладного искусства Союза художников России. Зрители также смогут проголосовать за понравившийся экспонат.



В программу фестиваля также вошли творческие встречи, концерт, лекции, мастер-классы, экскурсии.









Фото: пресс-служба Минкультуры России