В Китае встретили овациями «Спящую красавицу» Приморской сцены Мариинского театра

Публика встретила овациями балет «Спящая красавица» Приморской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Приморья.



Выступления коллектива проходят в рамках Дней культуры Приморского края в китайской провинции Хэйлунцзян.



Коллектив Приморской сцены Мариинского театра представляет в Китае спектакль «Спящая красавица». Главные партии исполняют ведущие солисты Приморской сцены Анна Самострелова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Лада Сартакова, Денис Клепиков, Ксения Абдулкаримова.



«Балет-феерию "Спящая красавица" в исполнении артистов Приморской сцены Мариинского театра представили в Большом театре Харбина в четверг, 2 ноября... Талант российских артистов по достоинству оценили на харбинской сцене: спектакль завершился громкими овациями», — говорится в сообщении правительства.



Власти отметили, что балетом смогли насладиться около 1,5 тысячи зрителей.



«Балет — это квинтэссенция культуры. Сегодня вы влюбили в себя китайскую публику. Многие из зрителей были впервые на балете и смотрели эту сказку зачарованными глазами... Огромное вам спасибо за тот подарок, который вы сделали зрителям Китая. Вы — гордость нашего края, гордость России», — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который также посмотрел представление.









Фото: скриншот видео канала t.me/primorskyru/5232