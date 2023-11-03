Начались съемки новых сезонов сериала «Я иду тебя искать»

Стартовали съемки седьмого и восьмого сезонов детективного сериала «Я иду тебя искать», сообщает компания «Марс Медиа».



«Мила Пятница и Максим Швецов продолжают вместе вести расследования. На этот раз им предстоит раскрыть дело убитой журналистки, мистической автокатастрофы и не только», — рассказали в кинокомпании.



Создатели проекта в новых сезонах обещают еще более захватывающий и эмоциональный сюжет.



Режиссером новых сезонов выступит Сахат Дурсунов. Сценарий продолжения сериала написали Валентина Шевяхова, Наталия Столтидис, Анжелика Четвергова при участии Полины Казарцевой.



К своим ролям в проекте вернутся Софья Хилькова, Петр Рыков, Данила Рассомахин, Александр Назаров, Александр Стефанцов и другие.









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