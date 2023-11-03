Продюсеры в США пропустили новый раунд переговоров с представителями Гильдии актеров

Очередной запланированный в США раунд переговоров между представителями гильдии актеров США (SAG-AFTRA) и продюсерами не состоялся, сообщает Deadline.



Переговоры планировалось провести в минувший четверг, 2 ноября, однако члены актерской гильдии были проинформированы о том, что встреча не состоялась.



Отмечается, что профсоюз не получил ответа от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) на тему пакета встречных предложений, представленных продюсерам в минувшую субботу. Представители профсоюза также не получили ответа по встречному предложению, касающемуся вопроса использования искусственного интеллекта.



Ранее сообщалось, что по итогам встречи 28 октября стороны не достигли договоренностей, однако удалось достичь значительных успехов в обсуждении ряда вопросов.









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