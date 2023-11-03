Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Темирканова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского дирижера, художественного руководителя Петербургской филармонии Юрия Темирканова.



Глава государства назвал уход Темирканова огромной и невосполнимой потерей для всех.



«Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Президент отметил, что Юрий Темирканов посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний.



«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме.









Фото: пресс-служба Кремля