Ольга Любимова поздравила ГИТИС со 145-летием

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила с 145-летием коллектив ГИТИСа.



«Мне кажется, "ГИТИС" — это одно из первых слов, которые я знаю, место, которое люблю с самого детства. И сегодня я от всего сердца поздравляю с 145-летием всю огромную семью Российского института театрального искусства — ГИТИС», — написала Ольга Любимова в Telegram.



Министр культуры отметила, что ГИТИС — один из самых авторитетных творческих вузов страны и самый крупный театральный институт России и Европы.



«Здесь ценят традиции классического театра, не забывая и о современных направлениях в сценическом искусстве», — говорится в сообщении министра.



Ольга Любимова добавила, что о поступлении в ГИТИС каждый год мечтают тысячи абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с театральным миром.



«Поздравляю всех преподавателей, студентов и, конечно, выпускников! Знаю точно: у института не только великое прошлое, но и большое творческое будущее!» — указано в поздравлении.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России