Фильм «По щучьему велению» удержал лидерство по итогам четверга

Фильм собрал 82 млн рублей. По оценкам аналитиков, по итогам выходных кассовые сборы могут составить 400–500 млн рублей.На второй строчке оказался фантастический фильм Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда». Новинка недели заработала в премьерный день 6,3 млн рублей.Предварительная оценка по итогам выходных составляет 30–45 млн рублей.Мультфильм «Страшилка и тайна города света» занял пятую строчку списка лучших релизов. Мультфильм из Австралии заработал 3,3 млн рублей.Триллеры «Дочь болотного царя» и «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» получили по 2,2–2,3 млн рублей.