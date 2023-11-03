Вышел ранее не изданный сингл The Beatles «Now and Then»

03.11.2023

Вышел ранее не изданный сингл The Beatles «Now and Then»
Опубликован сингл группы The Beatles «Now and Then», передает «Коммерсантъ».

Песня собрана с помощью искусственного интеллекта из архивной записи Джона Леннона и партий остальных участников легендарной четверки, записанных в 1995 и 2022 годах.

Сообщается, что запись представляла собой записанный на пленку набросок, состоявший из фортепианных партий и голоса Джона Леннона. Музыкант, по всей видимости, не относился серьезно к записи, так как та не вошла в его альбомы.

Две кассеты с неизданными записями Полу Маккартни в 1994 году передала вдова Леннона Йоко Оно. Несколько песен вышли на альбомах «Anthology 1» и «Anthology 2». Запись Now and Then была отложена до лучших времен.


Фото: Pixabay.com