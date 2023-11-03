Вышел ранее не изданный сингл The Beatles «Now and Then»

Песня собрана с помощью искусственного интеллекта из архивной записи Джона Леннона и партий остальных участников легендарной четверки, записанных в 1995 и 2022 годах.Сообщается, что запись представляла собой записанный на пленку набросок, состоявший из фортепианных партий и голоса Джона Леннона. Музыкант, по всей видимости, не относился серьезно к записи, так как та не вошла в его альбомы.Две кассеты с неизданными записями Полу Маккартни в 1994 году передала вдова Леннона Йоко Оно. Несколько песен вышли на альбомах «Anthology 1» и «Anthology 2». Запись Now and Then была отложена до лучших времен.