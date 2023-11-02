Открытие Дней культуры России состоялось в Белоруссии

В Белоруссии стартовали Дни культуры России в республике. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.





Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина выступил на открытии Дней культуры России в Белоруссии. Концерт состоялся на сцене Брестского академического театра драмы.





«Легендарный коллектив вместе с молодыми и талантливыми солистами исполнил знаменитые композиции и песни советских, российских и зарубежных композиторов, музыку из кинофильмов», — сообщила Ольга Любимова в Telegram-канале





Министр отметила, что традиция проведения ежегодных Дней национальной культуры полюбилась многим жителям обеих стран. Ольга Любимова выразила уверенность в том, что зрители также тепло встретят выступление российского оркестра на сцене Белорусской филармонии 3 ноября.





Ранее министр приняла участие в заседании совместной коллегии министерств культуры России и Белоруссии. Также Ольга Любимова возложила цветы к Вечному огню в Бресте.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой