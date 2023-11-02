В Архангельске стартовал кинофестиваль «Arctic open – детям»

Международный кинофестиваль «Arctic open – детям» стартовал в Архангельске. Программа открылась с показа фильма итальянского режиссера Карло Проццо «Морская комната».





Создатель картины приветствовал зрителей кинофорума онлайн, передает ТАСС . Итальянский режиссер признался, что его переполняет чувство огромной благодарности выбор его короткометражного фильма на открытии. «Морская комната» для Карло Проццо является большим, чем просто фильмом.





«Это отражение сложных человеческих эмоций, гонка со временем, глубокое исследование желаний, которые становятся сожалениями», — поделился режиссер.





Картина передает суть мира природы, в котором человеческое дыхание переплетается с ритмичными движениями морских волн, добавил Проццо. По словам режиссера, в своей работе он попытался изобразить двойственность. Проццо признался, что верит в способность фильмов объединять людей, будить спрятанные души и напоминать о гуманизме.









Фото: Кадр из фильма «Морская комната» / YouTube