В Липецкой области завершился конкурс пианистов имени Игумнова

В Липецкой области завершился XII Международный конкурс-фестиваль пианистов имени Константина Игумнова. Об этом «Культуре» сообщили в Учебно-методическом центре по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства области.





Конкурс-фестиваль проходил с 23 по 27 октября. Учредителями мероприятия выступили правительство Липецкой области и местное управление культуры и туризма. Организатором является УМЦ по образованию и повышению квалификации при поддержке областного колледжа искусств имени Игумнова.





«Этот большой праздник фортепианного искусства посвящен 150-летию со дня рождения К.Н. Игумнова и проводится в год, когда исполнилось 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова», — говорится в сообщении центра.





В программу музыкального проекта входят прослушивания пианистов от семи до 23 лет в нескольких возрастных группах и номинациях. Также в рамках фестиваля состоялись концерты открытия и закрытия мероприятия, выступления студентов и аспирантов членов жюри. Программа охватила такие города, как: Липецк, Елец, Лебедянь, Грязи, Задонск, Усмань.





Гран-при достался Ляо Тинхун, которая представляла Москву и КНР. Всего в конкурсе участвовали 62 музыканта из 20 городов России, Белоруссии и Китая.









Фото: УМЦ по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства Липецкой области