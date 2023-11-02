Премьера сериала «Романовы. Последнее слово» состоится 4 ноября

Премьера художественно-документального сериала «Романовы. Последнее слово» состоится 4 ноября на Premier. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.





Сериал Сергея Минаева и Данилы Шарапова расскажет о самом громком преступлении в истории России, расследование которого до сих пор не завершилось. Многие свидетельства и секретные материалы будут обнародованы впервые.





Фильм познакомит зрителя с полным рассказом людей, которые расстреляли царскую семью. Запись датируется 1964 годом. Она сделана по указанию Никиты Хрущева. Аудиозаписи в течение многих лет хранились в секретности. Сериал позволит голосам обрести свои лица в исполнении актеров. Артистов подбирали по фотографическому сходству с историческими персонажами. Зрители станут свидетелями последних месяцев жизни царской семьи, а также их расстрела и обстоятельств сокрытия тел.





Стоит отметить, что к работе над проектом были привлечены лучшие исторические консультанты. Также в создании сериала задействованы художники и реставраторы, благодаря которым удалось достичь максимальной точности. Озвучивал проект Сергей Минаев.









Фото: Пресс-служба Premier